Scrabble duplicate Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie

Val-de-Scie

Scrabble duplicate Association Passe Temps

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Pas de compétition mais beaucoup de discussion autour du mot !

Ambiance détendue et conviviale, débutants bienvenus !

€ la séance

20€ l’année

Kitchenette équipée pour pique-niquer sur place.

19h pour ceux qui veulent pique-niquer

19h0 début de la partie. .

Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10 passetempsauffay@hotmail.fr

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English : Scrabble duplicate Association Passe Temps

L’événement Scrabble duplicate Association Passe Temps Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux