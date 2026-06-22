Scrabble duplicate Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie
Scrabble duplicate Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie vendredi 3 juillet 2026.
Val-de-Scie
Scrabble duplicate Association Passe Temps
Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Pas de compétition mais beaucoup de discussion autour du mot !
Ambiance détendue et conviviale, débutants bienvenus !
€ la séance
20€ l’année
Kitchenette équipée pour pique-niquer sur place.
19h pour ceux qui veulent pique-niquer
19h0 début de la partie. .
Maison des Associations Passe Temps Auffay Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 19 01 24 10 passetempsauffay@hotmail.fr
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English : Scrabble duplicate Association Passe Temps
L’événement Scrabble duplicate Association Passe Temps Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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