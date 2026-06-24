Animations d’été Jardin public Thiomas Pesquet Val-de-Scie

Informations pratiques

Val-de-Scie

Animations d’été

Jardin public Thiomas Pesquet 29 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Les associations Ludik Evasion et l’Effet des Fées vous invitent à partager une journée placée sous le signe de la convivialité, du divertissement et de la découverte .

Petits et grands pourront profiter d’un large choix d’activités repas partagé, laser game, tir à l’arc, rétrogaming, jeux de société, jeux en bois géants et mini-ferme pédagogique. Chacun y trouvera de quoi s’amuser, se challenger ou simplement passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Pour clôturer cette journée estivale, un film en plein sera projeté sous les étoiles dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Un occasion idéale créer de beaux souvenirs! .

Jardin public Thiomas Pesquet 29 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 57 10 39

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English : Animations d’été

L’événement Animations d’été Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Terroir de Caux