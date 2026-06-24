Animations d’été Jardin public Thiomas Pesquet Val-de-Scie
samedi 4 juillet 2026 · Jardin public Thiomas Pesquet · Val-de-Scie
Informations pratiques
Val-de-Scie
Animations d’été
Jardin public Thiomas Pesquet 29 Place de la République Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Les associations Ludik Evasion et l’Effet des Fées vous invitent à partager une journée placée sous le signe de la convivialité, du divertissement et de la découverte .
Petits et grands pourront profiter d’un large choix d’activités repas partagé, laser game, tir à l’arc, rétrogaming, jeux de société, jeux en bois géants et mini-ferme pédagogique. Chacun y trouvera de quoi s’amuser, se challenger ou simplement passer un agréable moment en famille ou entre amis.
Pour clôturer cette journée estivale, un film en plein sera projeté sous les étoiles dans une ambiance chaleureuse et détendue.
Un occasion idéale créer de beaux souvenirs! .
Jardin public Thiomas Pesquet 29 Place de la République Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 57 10 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animations d’été
L’événement Animations d’été Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Val-de-Scie (Seine-Maritime)
- Tai-Chi-Chuan Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie 1 juillet 2026
- Scrabble duplicate Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie 3 juillet 2026
- Visite guidée au château de Bosmelet Route du Bosmelet Val-de-Scie 4 juillet 2026
- Les ateliers créatifs du Croco Oh Croco Val-de-Scie 7 juillet 2026
- Dessin et peinture Association Passe Temps Maison des Associations Passe Temps Val-de-Scie 7 juillet 2026