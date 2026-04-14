Spectacle : Orukami, Musée des Beaux-arts, Rouen

Spectacle : Orukami Samedi 23 mai, 19h30, 21h30 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 35 min, dans salle 2.8, 50 pers. max, contremarques à retirer à l’accueil à partir de 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

ORUKAMI (oru : plier et kami : papier), est une petite forme jeune public (à partir de 3 ans) qui met en scène trois danseuses vêtues de capes aluminisées. Conçus originellement pour servir de ponchos de survie, ces vêtements de fortune dévoilent dans leur manipulation différents imaginaires : éventails, tentes, rochers, pyramides, fleurs de métal… jusqu’à ce qu’ils prennent vie sous la forme d’ectoplasmes facétieux et bruyants, de personnages à la morphologie improbable, ou de surprenantes marionnettes.

Conception Emmanuelle Vo-Dinh; chorégraphie et interprétation Violette Angé, Alexia Bigot et Emmanuelle Vo-Dinh; musique Olyphant; production Pavillon-s

19h30 et 21h30 avec la restitution de l’atelier proposé par l’association Et hop! en partenariat avec le SUAPS de l’Université de Rouen Normandie, dans le cadre des rendez-vous Sport Campus

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

ORUKAMI (oru : plier et kami : papier), est une petite forme jeune public (à partir de 3 ans) qui met en scène trois danseuses vêtues de capes aluminisées. Conçus originellement pour servir de de ces…

©Olivier Bonnet