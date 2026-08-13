Spectacle Ouaga 2000 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Spectacle Ouaga 2000

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 17:00:00

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-20

Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest un mélange entrainant de musiques traditionnelles et actuelles, porté par des chorégraphies collectives qui embarquent le public petit à petit, dans l’esprit de grande fête populaire.

Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Evelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petit·es et grand·es à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire

Spectacle proposé dans le cadre du festival théatre à tout âge et en partenariat avec très tôt théatre.

Durée de 50min

Dés 6 ans .

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39

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English :

L’événement Spectacle Ouaga 2000 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS