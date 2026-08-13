Spectacle Ouaga 2000 Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
dimanche 20 décembre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Spectacle Ouaga 2000
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-20 17:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-20
Ouaga 2000 célèbre les sonorités et les danses d’Afrique de l’Ouest un mélange entrainant de musiques traditionnelles et actuelles, porté par des chorégraphies collectives qui embarquent le public petit à petit, dans l’esprit de grande fête populaire.
Sur scène, la chorégraphe et chanteuse Evelyne Mambo, accompagnée des musiciens Gurvan Loudoux et Amadou Diao, invite petit·es et grand·es à plonger dans un univers nourri de leurs souvenirs d’enfance et des maquis du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire
Spectacle proposé dans le cadre du festival théatre à tout âge et en partenariat avec très tôt théatre.
Durée de 50min
Dés 6 ans .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
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English :
L’événement Spectacle Ouaga 2000 Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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