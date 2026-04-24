Spectacle Parenthèses par Roby Rousselot Brocante Saint-Denis-d’Oléron
Spectacle Parenthèses par Roby Rousselot Brocante Saint-Denis-d’Oléron vendredi 7 août 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Spectacle Parenthèses par Roby Rousselot
Brocante 1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre du Festival “Au Jardin”, Roby Rousselot propose “Parenthèses”, un spectacle mêlant textes et chansons dans une forme sensible, intime et poétique.
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Brocante 1bis Rue de la Boirie Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 70 09 53
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English : Parenthèses show by Roby Rousselot
As part of the Festival Au Jardin , Roby Rousselot presents Parenthèses , a show combining text and song in a sensitive, intimate and poetic form.
L’événement Spectacle Parenthèses par Roby Rousselot Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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