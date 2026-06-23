Arcambal

Spectacle Pastors et pastoras

Arcambal Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

L’existence des bergers et des bergères de l’ancien temps à travers textes et chansons

L’existence des bergers et des bergères de l’ancien temps à travers textes et chansons. Un spectacle d’une heure trente, avec présentateur, récitants, chanteurs, musiciens et danseurs, qui s’appuie sur les répertoires chantés collectés en Quercy et dans le monde occitan.

en partenariat avec l'association "Hameaux et villages d'Arcambal"

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Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 6 44 81 07 82 amtpq@wanadoo.fr

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English :

The Lives of Shepherds and Shepherdesses of Yesteryear as Depicted in Texts and Songs

L’événement Spectacle Pastors et pastoras Arcambal a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot