Spectacle Paye ton sketch Salle Le microphone Tarnos
vendredi 16 octobre 2026 · Salle Le microphone · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Spectacle Paye ton sketch
Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:15:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Fort de son succès,le comedy club Paye ton sketch revient le vendredi 16 octobre 2026 à 20h15.
Nouveaux sketchs, nouveaux humoristiques 100% basco landais, nous allons vivre une belle soirée pleine de rire collectif.
Un spectacle proposé par la troupe Les acides animés.
Billet en vente à 8€ uniquement sur place au restaurant la Mutinerie. Dès 14 ans. .
Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Paye ton sketch
L’événement Spectacle Paye ton sketch Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx
À voir aussi à Tarnos (Landes)
- Soirée country lovers Bar restaurant Lairrial Tarnos 26 août 2026
- Cinéma en plein air Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 26 août 2026
- Soirée de fin d’été Salle Maurice Thorez Tarnos 27 août 2026
- Atelier de création 3D Création de bijoux & porte-clés Médiathèque Les Temps Modernes Tarnos 29 août 2026
- Bal de fin de saison Tarnos 29 août 2026