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Spectacle Paye ton sketch Salle Le microphone Tarnos

vendredi 16 octobre 2026 · Salle Le microphone · Tarnos

Spectacle Paye ton sketch Salle Le microphone Tarnos

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Salle Le microphone
Adresse
12 Quater Boulevard Jacques Duclos
Ville
40220 Tarnos
Département
Landes
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif

Tarnos

Spectacle Paye ton sketch

Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:15:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Fort de son succès,le comedy club Paye ton sketch revient le vendredi 16 octobre 2026 à 20h15.
Nouveaux sketchs, nouveaux humoristiques 100% basco landais, nous allons vivre une belle soirée pleine de rire collectif.
Un spectacle proposé par la troupe Les acides animés.

Billet en vente à 8€ uniquement sur place au restaurant la Mutinerie. Dès 14 ans.   .

Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20 

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English : Spectacle Paye ton sketch

L’événement Spectacle Paye ton sketch Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx

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