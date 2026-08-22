Spectacle Paye ton sketch Salle Le microphone Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Spectacle Paye ton sketch

Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:15:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Fort de son succès,le comedy club Paye ton sketch revient le vendredi 16 octobre 2026 à 20h15.

Nouveaux sketchs, nouveaux humoristiques 100% basco landais, nous allons vivre une belle soirée pleine de rire collectif.

Un spectacle proposé par la troupe Les acides animés.

Billet en vente à 8€ uniquement sur place au restaurant la Mutinerie. Dès 14 ans. .

Salle Le microphone 12 Quater Boulevard Jacques Duclos Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 42 81 20

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English : Spectacle Paye ton sketch

L’événement Spectacle Paye ton sketch Tarnos a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Seignanx