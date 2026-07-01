Spectacle Peick la Malice place de Forbin La Barben

Informations pratiques

La Barben

Spectacle Peick la Malice

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 10h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La bibliothèque de La Barben accueille le jeune public pour le spectacle de Peick la Malice, personnage malicieux s’il en est qui joue des tours à tout le monde !Enfants

Il était une fois un roi idiot, une princesse naïve, une commère un peu sotte et un demi poulet très malin.

Et Peick alors ?

Et bien il passe son temps à leur jouer des tours, des tours qu’il sort de son sac à malices. .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 20 27 46

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English :

La Barben’s librabry wellcomes children for a special show Peick la Malice !

L’événement Spectacle Peick la Malice La Barben a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes