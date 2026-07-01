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AGENDA · La Barben

Spectacle Peick la Malice place de Forbin La Barben

mercredi 22 juillet 2026 · place de Forbin · La Barben

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place de Forbin
Adresse
Espace des Cèdres
Ville
13330 La Barben
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

La Barben

Spectacle Peick la Malice

Mercredi 22 juillet 2026 à partir de 10h. place de Forbin Espace des Cèdres La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

La bibliothèque de La Barben accueille le jeune public pour le spectacle de Peick la Malice, personnage malicieux s’il en est qui joue des tours à tout le monde !Enfants
Il était une fois un roi idiot, une princesse naïve, une commère un peu sotte et un demi poulet très malin.
Et Peick alors ?
Et bien il passe son temps à leur jouer des tours, des tours qu’il sort de son sac à malices.   .

place de Forbin Espace des Cèdres La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 20 27 46 

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English :

La Barben’s librabry wellcomes children for a special show Peick la Malice !

L’événement Spectacle Peick la Malice La Barben a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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