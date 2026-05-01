Spectacle Petite poule; mission océan ! (par Samuel Genin) Médiathèque Jean-Pierre Dupuis Landivy

Landivy

Spectacle Petite poule; mission océan ! (par Samuel Genin)

Médiathèque Jean-Pierre Dupuis 1 Rue Saint-François Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Spectacle Petite poule; mission océan !

– par Samuel Genin –

Petit poule part à la mer voir son cousin, Petit Poulpe . Mais en arrivant chez lui, malheur ! Il est malade… Entre déchets plastiques, bruit des Yachts et polluants versés dans la mer, le pauvre a vraiment mauvaise mine. Petite poule va devoir prendre cette situation en mains !

Venez découvrir un spectacle qui embarque les petits comme les grands !

Gratuit

à partir de 3 ans

1h

Réservation conseillée .

Médiathèque Jean-Pierre Dupuis 1 Rue Saint-François Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 49 63 mediatheque.landivy@bocage-mayennais.fr

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English :

Show: Petite poule; mission océan!

L’événement Spectacle Petite poule; mission océan ! (par Samuel Genin) Landivy a été mis à jour le 2026-04-29 par CDT53