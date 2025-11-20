Randonnée Fraîcheur à Landivy Terrain des sports Landivy

Randonnée Fraîcheur à Landivy

Randonnée fraîcheur à Landivy

L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Landivy

Circuit surprise 9km

Départ depuis le Terrain des sports à 20h

Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.

Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .

Terrain des sports Route de Louvigné Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 08 22 97

English :

Cool walk in Landivy

German :

Frische Wanderung in Landivy

Italiano :

Passeggiata fresca a Landivy

Espanol :

Paseo por Landivy

