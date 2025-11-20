Randonnée Fraîcheur à Landivy Terrain des sports Landivy
Terrain des sports Route de Louvigné Landivy Mayenne
Début : 2026-06-18 20:00:00
2026-06-18
Randonnée fraîcheur à Landivy
L’association des Randonneurs du Bocage 53 vous propose une sortie sur les chemins de Landivy
Circuit surprise 9km
Départ depuis le Terrain des sports à 20h
Une participation de 2 euros est demandée pour les non-adhérents à un club fédéral de randonnée.
Avant chaque sortie, en cas de modifications de dernière minute, consultez le blog randobocage.blogspot.com .
Terrain des sports Route de Louvigné Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 08 22 97
English :
Cool walk in Landivy
German :
Frische Wanderung in Landivy
Italiano :
Passeggiata fresca a Landivy
Espanol :
Paseo por Landivy
