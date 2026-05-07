Landivy

Fête de la Musique à Landivy

rue de l’Airon Landivy Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la Musique à Landivy

Venez danser et chanter à Landivy, le samedi 13 juin 2026 à partir de 19h30.

19h30 Scène ouverte aux musiciens

20h00 Orchestre à l’école de collège Louis Launay

20h30 Harmonie de Landivy

21h00 Concert avec le groupe Curtis Simmons

Buvette et restauration sur place

Entrée libre

Organisée par le comité des fêtes .

rue de l’Airon Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 72 42 80

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English :

Fête de la Musique in Landivy

L’événement Fête de la Musique à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Bocage Mayennais Tourisme