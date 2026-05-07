Fête de la Musique à Landivy Landivy
Fête de la Musique à Landivy Landivy samedi 13 juin 2026.
Landivy
Fête de la Musique à Landivy
rue de l’Airon Landivy Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la Musique à Landivy
Venez danser et chanter à Landivy, le samedi 13 juin 2026 à partir de 19h30.
19h30 Scène ouverte aux musiciens
20h00 Orchestre à l’école de collège Louis Launay
20h30 Harmonie de Landivy
21h00 Concert avec le groupe Curtis Simmons
Buvette et restauration sur place
Entrée libre
Organisée par le comité des fêtes .
rue de l’Airon Landivy 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 72 42 80
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English :
Fête de la Musique in Landivy
L’événement Fête de la Musique à Landivy Landivy a été mis à jour le 2026-05-07 par Bocage Mayennais Tourisme