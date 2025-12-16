Spectacle Philippe Caverivière Théâtre Le Normandy Le Havre
Spectacle Philippe Caverivière
Tarif : – –
Début : 2026-05-16 20:30:00
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
2026-05-16
2026-05-16
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.
Réservation obligatoire. .
English : Spectacle Philippe Caverivière
