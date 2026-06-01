Spectacle Portrait de famille dans la famille… Je voudrais le … ! place de l’Aubertière Beaugeay
Spectacle Portrait de famille dans la famille… Je voudrais le … ! place de l’Aubertière Beaugeay jeudi 25 juin 2026.
Beaugeay
Spectacle Portrait de famille dans la famille… Je voudrais le … !
place de l’Aubertière Salle des fêtes Beaugeay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25 19:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Spectacle intergénérationnel de la compagnie Volubilis.
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place de l’Aubertière Salle des fêtes Beaugeay 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 30 46 mairie.beaugeay@wanadoo.fr
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English : Show: Family Portrait in the Family… I’d like to…!
An intergenerational show by the Volubilis theatre company.
L’événement Spectacle Portrait de famille dans la famille… Je voudrais le … ! Beaugeay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan