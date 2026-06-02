Spectacle pour enfants Dehors la tempête boulevard de l’océan Saint-Michel-Chef-Chef

Saint-Michel-Chef-Chef

Spectacle pour enfants Dehors la tempête

boulevard de l’océan Esplanade Angel Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Embarquez dans un monde magique où les rires et l’émerveillement sont au rendez-voous à St Michel-Chef-Chef

Bienvenue dans le monde magique de la Cie Syllabe et la famille Cartophille.

si tu le répètes trois fois trés trés vite: Dehors la tempête, dehors la tempête, dehors la tempête…

Tu peux voir derrière la grande vague qui touche le ciel.

Tu peux voir la nuit, le plancton qui luit comme voie lactée.

Tu peux faire des clins d’oeil aux baleines bleues.

Tu rencontres des poissons volants….

Plongez dans cet univers poétique et nagez comme des anguilles, en nage bretonne ou en nage indienne!

Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .

boulevard de l’océan Esplanade Angel Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 99 99 mairie@stmichelchefchef.fr

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English :

Embark on a magical world of laughter and wonder at St Michel-Chef-Chef?

L’événement Spectacle pour enfants Dehors la tempête Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic