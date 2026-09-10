Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue. Lille
dimanche 13 septembre 2026 · Lille
Informations pratiques
Lille
Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue.
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:30:00
fin : 2026-09-13 11:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue.
Une petite envolée poétique sur la confiance. La confiance que l’on accorde à l’autre et qui se façonne et se tisse dès la naissance, pour pouvoir bien grandir dans un environnement serein. Comme un lien, un fil qui nous lie…
Par **Marie Prete**, comédienne et conteuse.
Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue.
Une petite envolée poétique sur la confiance. La confiance que l’on accorde à l’autre et qui se façonne et se tisse dès la naissance, pour pouvoir bien grandir dans un environnement serein. Comme un lien, un fil qui nous lie…
Par **Marie Prete**, comédienne et conteuse. .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A show for toddlers and their parents, “Fil de soi,” by the Compagnie de la Vache bleue.
A poetic journey exploring trust—the trust we place in others, which takes shape and is woven from birth, allowing us to grow up in a peaceful environment. Like a bond, a thread that ties us together…
By **Marie Prete**, actress and storyteller.
L’événement Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue. Lille a été mis à jour le 2026-08-06 par Hauts-de-France Tourisme
À voir aussi à Lille (Nord)
- MOULIN’âgeS, Salle Courmont, Lille 10 septembre 2026
- Maîtriser durablement les charges, La Maison de l’Habitat Durable, Lille 10 septembre 2026
- Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille 10 septembre 2026
- FLUX : Lumière sur la création régionale, L’hybride, Lille 10 septembre 2026
- Exposition – Une histoire de partage, Gare Saint-Sauveur, Lille 11 septembre 2026