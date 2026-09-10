Informations pratiques

Lille

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue.

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13 11:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue.

Une petite envolée poétique sur la confiance. La confiance que l’on accorde à l’autre et qui se façonne et se tisse dès la naissance, pour pouvoir bien grandir dans un environnement serein. Comme un lien, un fil qui nous lie…

Par **Marie Prete**, comédienne et conteuse.

Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue.

Une petite envolée poétique sur la confiance. La confiance que l’on accorde à l’autre et qui se façonne et se tisse dès la naissance, pour pouvoir bien grandir dans un environnement serein. Comme un lien, un fil qui nous lie…

Par **Marie Prete**, comédienne et conteuse. .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show for toddlers and their parents, “Fil de soi,” by the Compagnie de la Vache bleue.

A poetic journey exploring trust—the trust we place in others, which takes shape and is woven from birth, allowing us to grow up in a peaceful environment. Like a bond, a thread that ties us together…

By **Marie Prete**, actress and storyteller.

L’événement Spectacle pour les tout-petits et leurs parents Fil de soi par la Compagnie de la Vache bleue. Lille a été mis à jour le 2026-08-06 par Hauts-de-France Tourisme