Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse Rue du Port Meschers-sur-Gironde
Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse Rue du Port Meschers-sur-Gironde jeudi 20 août 2026.
Meschers-sur-Gironde
Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse
Rue du Port Port de Meschers Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Bal avec l’orchestre L’Éclipse
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Rue du Port Port de Meschers Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00
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English :
Ball with the L?Éclipse orchestra
L’événement Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique
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