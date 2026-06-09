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Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse Rue du Port Meschers-sur-Gironde

Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse Rue du Port Meschers-sur-Gironde jeudi 20 août 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Port de Meschers

Ville : 17132 Meschers-sur-Gironde

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Meschers-sur-Gironde

Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse

Rue du Port Port de Meschers Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Bal avec l’orchestre L’Éclipse
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Rue du Port Port de Meschers Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 71 00 

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English :

Ball with the L?Éclipse orchestra

L’événement Spectacle Pyromusical & Bal orchestre L’Éclipse Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-09 par Royan Atlantique

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