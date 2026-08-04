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AGENDA · Mesquer

Spectacle Queen a Man Mesquer

samedi 12 septembre 2026 · Mesquer

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Port de Kercabellec
Ville
44420 Mesquer
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Mesquer

Spectacle Queen a Man

Port de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 21:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury
Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida. 
Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur.

Élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen.

Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. Notre joyeuse équipe se balade joliment aux alentours des 50 ans un hommage par des fans pas tout jeunes… mais pas si vieux !

Distribution
Direction artistique et écriture Cécile Le Guern 
Chorégraphie Eric Martin
Coaching bâton et théâtre d’objet Cyrille Gerard
Regard extérieur Michaël Egard
Coaching play-back Magali Julien
Répétiteuse chorégraphique Céline Rouleaud
Costumière Clémentine Monsaingeon
Equipe de création (2021) Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Samuel Augustin, Olivier Clénet, Denis Fayon, Anthony Fougeray, Mario Hochet, François Pacory / avec en alternance sur certaines dates Eric Martin, Stéphane Chivot
Distribution 2025 Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Olivier Clénet, Denis Fayon, Anthony Fougeray, Mario Hochet, François Pacory et Stéphane Chivot 
Co-productions
L’Intervalle Scène de Territoire pour la Danse à Noyal-sur-Vilaine (35)
L’Entracte Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire à Sablé-sur-Sarthe (72)
Picnic Production Angers (49)
Avec le soutien de la Ville de Guémené-Penfao (44), Cie Pied’né (44), La Région Pays de La Loire, Le Conseil Départemental de Loire Atlantique et La DRAC Pays de La Loire Plan de relance France Relance

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Port de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11  animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Queen a Man Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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