Spectacle Queen a Man Mesquer

Informations pratiques

Mesquer

Spectacle Queen a Man

Port de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Hommage chorégraphique et sensible à Freddie Mercury

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida.

Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en son honneur.

Élégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen.

Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint. Notre joyeuse équipe se balade joliment aux alentours des 50 ans un hommage par des fans pas tout jeunes… mais pas si vieux !

Distribution

Direction artistique et écriture Cécile Le Guern

Chorégraphie Eric Martin

Coaching bâton et théâtre d’objet Cyrille Gerard

Regard extérieur Michaël Egard

Coaching play-back Magali Julien

Répétiteuse chorégraphique Céline Rouleaud

Costumière Clémentine Monsaingeon

Equipe de création (2021) Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Samuel Augustin, Olivier Clénet, Denis Fayon, Anthony Fougeray, Mario Hochet, François Pacory / avec en alternance sur certaines dates Eric Martin, Stéphane Chivot

Distribution 2025 Cécile Le Guern, Cyrille Gérard, Olivier Clénet, Denis Fayon, Anthony Fougeray, Mario Hochet, François Pacory et Stéphane Chivot

Co-productions

L’Intervalle Scène de Territoire pour la Danse à Noyal-sur-Vilaine (35)

L’Entracte Scène Conventionnée d’Intérêt National Art en Territoire à Sablé-sur-Sarthe (72)

Picnic Production Angers (49)

Avec le soutien de la Ville de Guémené-Penfao (44), Cie Pied’né (44), La Région Pays de La Loire, Le Conseil Départemental de Loire Atlantique et La DRAC Pays de La Loire Plan de relance France Relance

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Port de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

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English :

L’événement Spectacle Queen a Man Mesquer a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44