Spectacle Riche Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Monestier-du-Percy

Spectacle Riche

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15 19:30:00

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

One-drag show mi-bourgeois mi-Bourdieu créé et interprété par la drag-queen à barbe Intima Camp.



Ce spectacle solo mêle stand-up, chanson et magie pour tourner en dérision les codes de la richesse et de la bourgeoisie.

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

A drag show—half-bourgeois, half-Bourdieu—created and performed by the bearded drag queen Intima Camp.



This solo show blends stand-up comedy, song, and magic to poke fun at the conventions of wealth and the bourgeoisie.

L’événement Spectacle Riche Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves