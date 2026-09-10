Spectacle Riche Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy
Informations pratiques
Monestier-du-Percy
Spectacle Riche
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:30:00
fin : 2026-10-15 19:30:00
Date(s) :
2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17
One-drag show mi-bourgeois mi-Bourdieu créé et interprété par la drag-queen à barbe Intima Camp.
Ce spectacle solo mêle stand-up, chanson et magie pour tourner en dérision les codes de la richesse et de la bourgeoisie.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
A drag show—half-bourgeois, half-Bourdieu—created and performed by the bearded drag queen Intima Camp.
This solo show blends stand-up comedy, song, and magic to poke fun at the conventions of wealth and the bourgeoisie.
L’événement Spectacle Riche Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves
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