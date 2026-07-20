Spectacle L’Amour est très surestimé Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
jeudi 10 septembre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy
Informations pratiques
Monestier-du-Percy
Spectacle L’Amour est très surestimé
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-12 19:30:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12
Une femme surgit d’un tas de vêtements. Elle a essayé d’y enfouir ses doutes, ses questions trop vives sur son couple, ses
dilemmes indissolubles.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
A woman emerges from a pile of clothes. She had tried to bury her doubts there—her all-too-pressing questions about her relationship and her
insoluble dilemmas.
L’événement Spectacle L’Amour est très surestimé Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Trièves