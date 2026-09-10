Spectacle dans son monde Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Monestier-du-Percy

Spectacle dans son monde

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19

Lectures théâtralisées



Des sujets très baroques qui vont des états d’âme d’un radar routier jusqu’au labyrinthe des nouvelles salles de cinéma ou d’une tombe seule dans un nouveau cimetière.

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

Dramatized Readings



Highly eccentric themes ranging from the mental states of a speed camera to the labyrinth of new movie theaters or a solitary grave in a new cemetery.

L’événement Spectacle dans son monde Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves