Spectacle dans son monde Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy
Informations pratiques
Monestier-du-Percy
Spectacle dans son monde
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-18 19:30:00
Date(s) :
2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19
Lectures théâtralisées
Des sujets très baroques qui vont des états d’âme d’un radar routier jusqu’au labyrinthe des nouvelles salles de cinéma ou d’une tombe seule dans un nouveau cimetière.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
Dramatized Readings
Highly eccentric themes ranging from the mental states of a speed camera to the labyrinth of new movie theaters or a solitary grave in a new cemetery.
L’événement Spectacle dans son monde Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves
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