Spectacle l’amour est très surestimé Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
jeudi 10 septembre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy
Informations pratiques
Monestier-du-Percy
Spectacle l’amour est très surestimé
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:30:00
fin : 2026-09-12 19:30:00
Date(s) :
2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12
D’après les nouvelles de Brigitte Giraud Prix Goncourt 2022
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
Based on the short stories by Brigitte Giraud—2022 Prix Goncourt
L’événement Spectacle l’amour est très surestimé Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves
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