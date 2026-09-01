Spectacle l’amour est très surestimé Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Monestier-du-Percy

Spectacle l’amour est très surestimé

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 19:30:00

fin : 2026-09-12 19:30:00

Date(s) :

2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12

D’après les nouvelles de Brigitte Giraud Prix Goncourt 2022

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

Based on the short stories by Brigitte Giraud—2022 Prix Goncourt

L’événement Spectacle l’amour est très surestimé Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves