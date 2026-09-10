Spectacle saskia Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy
Informations pratiques
Monestier-du-Percy
Spectacle saskia
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:30:00
fin : 2026-10-09 19:30:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10
Verdée met en musique une fiction écrite par Edouard Perarnaud, dans un spectacle traversé par l’imaginaire des grands espaces et des quêtes existentielles.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
Verdée sets to music a work of fiction written by Edouard Perarnaud, in a performance imbued with the imagination of wide-open spaces and existential quests.
L’événement Spectacle saskia Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves
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