Spectacle saskia Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Monestier-du-Percy

Spectacle saskia

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:30:00

fin : 2026-10-09 19:30:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10

Verdée met en musique une fiction écrite par Edouard Perarnaud, dans un spectacle traversé par l’imaginaire des grands espaces et des quêtes existentielles.

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

Verdée sets to music a work of fiction written by Edouard Perarnaud, in a performance imbued with the imagination of wide-open spaces and existential quests.

L’événement Spectacle saskia Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves