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AGENDA · Monestier-du-Percy

Festival édouard Louis Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

jeudi 1 octobre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Théâtre Le Poulailler
Adresse
Le Serre des Bayles
Ville
38930 Monestier-du-Percy
Département
Isère
Tarif

Monestier-du-Percy

Festival édouard Louis

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:30:00
fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03

Trois soirs, trois livres d’Edouard Louis
Lecture par Benoît Olivier
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88  alartbordage@gmail.com

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English :

Three Evenings, Three Books by Edouard Louis
Read by Benoît Olivier

L’événement Festival édouard Louis Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Trièves

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