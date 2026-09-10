Festival édouard Louis Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Monestier-du-Percy

Festival édouard Louis

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:30:00

fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03

Trois soirs, trois livres d’Edouard Louis

Lecture par Benoît Olivier

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

Three Evenings, Three Books by Edouard Louis

Read by Benoît Olivier

L’événement Festival édouard Louis Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Trièves