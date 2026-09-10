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Spectacle et si les oiseaux avaient des nageoires ? Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Théâtre Le Poulailler
Adresse
Le Serre des Bayles
Ville
38930 Monestier-du-Percy
Département
Isère
Tarif

Monestier-du-Percy

Spectacle et si les oiseaux avaient des nageoires ?

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24 19:30:00

Date(s) :
2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26

Saviez-vous que les pingouins sont des oiseaux qui vivent au pôle Nord ? Et que les manchots, eux, vivent au pôle Sud ? Mais il n’en a pas toujours été ainsi…
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88  alartbordage@gmail.com

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English :

Did you know that penguins are birds that live at the North Pole? And that manchots live at the South Pole? But it wasn’t always that way…

L’événement Spectacle et si les oiseaux avaient des nageoires ? Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves

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