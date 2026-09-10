Spectacle et si les oiseaux avaient des nageoires ? Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy
Informations pratiques
Monestier-du-Percy
Spectacle et si les oiseaux avaient des nageoires ?
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24 19:30:00
Date(s) :
2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26
Saviez-vous que les pingouins sont des oiseaux qui vivent au pôle Nord ? Et que les manchots, eux, vivent au pôle Sud ? Mais il n’en a pas toujours été ainsi…
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
Did you know that penguins are birds that live at the North Pole? And that manchots live at the South Pole? But it wasn’t always that way…
L’événement Spectacle et si les oiseaux avaient des nageoires ? Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de Tourisme du Trièves
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