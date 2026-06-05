Mondeville

Spectacle Rondinox

Espace Vert Farré Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:30:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Magie, mentalisme et charlatanisme commercial sauvage Deux démonstrateurs dynamiques, vantent les mérites du Rondinox, artefact mystérieux, capable d’amplifier toutes les capacités humaines.

Magie, mentalisme et charlatanisme commercial sauvage

Deux démonstrateurs dynamiques, vantent les mérites du Rondinox, artefact mystérieux, capable d’amplifier toutes les capacités humaines. Les passants se retrouvent vite parties prenantes d’expériences qui prouveront les bienfaits de ces amulettes .

Cette supercherie commerciale est assumée jusqu’au bout. Les expériences deviennent de plus en plus improbables, jusqu’à l’absurde. Volontairement le doute plane, arnaque ou réalité ?

Par la Compagnie Mister Alambic

Spectacle organisé dans le cadre du festival Tongs & Espadrilles qui se déroule du 7 au 10 juillet 2026 à l’Espace Vert Farré de Mondeville ! Gratuit et ouvert à tous, cet événement familial propose quatre jours d’animations et de spectacles en plein air. .

Espace Vert Farré Mondeville 14120 Calvados Normandie

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English : Spectacle Rondinox

Magic, mentalism and wild commercial charlatanism: Two dynamic demonstrators extol the virtues of Rondinox, a mysterious artefact capable of amplifying all human abilities.

L’événement Spectacle Rondinox Mondeville a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité