Spectacle Si Victor m’était conté Place de l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Spectacle Si Victor m’était conté

Samedi 20 juin 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 4 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 11 juillet 2026 de 20h30 à 22h.

Samedi 29 août 2026 de 20h30 à 22h. Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-04 2026-07-11 2026-08-29

Entre contes et légendes chevaleresques, chants grégoriens et lyriques, danses et apparitions fantomatiques, le spectacle raconte quinze siècles d’histoire méditerranéenne et révèle les trésors de la basilique.

Présenter le patrimoine victorin peut se faire de façon très savante, par le biais de visites guidées ou de conférences, mais aussi de façon ludique, en passant par le jeu et l’émotion, voire par le coeur… Tel est l’objectif du spectacle Si Victor m’était conté retracer les mille premières années de Saint-Victor en retrouvant la mémoire des lieux grâce à des rencontres insolites et souvent providentielles.



Lors de la visite théâtralisée, les visiteurs suivront pas à pas deux moines que la perte (ou le vol ?) de précieuses reliques ont perturbés, dans cet espace-temps d’une Méditerranée ouverte au dialogue des cultures et des religions. Un spectacle original écrit par Claire Reggio, conçu et mis en scène par Frank Getreau compagnie L’Informel.

Spectacle d’1h30 en déambulation dans la basilique

Réservation Obligatoire Nombre de place limité .

Place de l’Abbaye Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

With chivalric tales and legends, Gregorian and lyrical songs, dances and ghostly apparitions, the show recounts fifteen centuries of Mediterranean history and reveals the treasures of the basilica.

L’événement Spectacle Si Victor m’était conté Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille