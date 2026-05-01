Spectacle Solo circus La Comédie de Metz Metz

Metz

Spectacle Solo circus

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-31 11:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez dans l’univers enchanté du Solo Circus , un spectacle où l’humour et l’aventure se rencontrent pour créer un cirque extraordinaire pour les enfants de 2 à 6 ans et leurs familles.

Suivez Lumière, notre guide espiègle et charismatique, et ses animaux extraordinaires aux talents incroyables dans le cirque le plus petit du monde. De Pedro, le perroquet brésilien qui danse la samba, à Léo, le lion clown de la savane africaine, en passant par Ping, le panda acrobate des montagnes de Chine, chaque rencontre est une porte ouverte sur un monde de rires. Le Solo Circus n’est pas seulement un spectacle ; c’est une célébration de la diversité, de la créativité et de l’imaginaire. A travers des histoires captivantes, des chansons entraînantes et des danses joyeuses, enfants et parents sont invités à participer, à explorer et à rêver ensemble.Enfants

9 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Dive into the enchanted world of Solo Circus , a show where humor and adventure meet to create an extraordinary circus for children aged 2 to 6 and their families.

Follow Lumière, our mischievous and charismatic guide, and his extraordinary animals with incredible talents in the world’s smallest circus. From Pedro, the samba-dancing Brazilian parrot, to Leo, the clown lion from the African savannah, to Ping, the acrobatic panda from the mountains of China, every encounter is a door opening onto a world of laughter. Solo Circus is not just a show; it’s a celebration of diversity, creativity and imagination. Through captivating stories, lively songs and joyful dances, children and parents are invited to participate, explore and dream together.

L’événement Spectacle Solo circus Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ