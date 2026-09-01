Spéctacle son et lumière Histoire de Rauzet Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Rozet Combiers

Informations pratiques

Combiers

Spéctacle son et lumière Histoire de Rauzet Journées Européennes du Patrimoine

Eglise de Rozet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 21:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ce spectacle nocturne de son et lumière projeté sur les murs de l’église Grandmontaine, merveilleusement restaurée, qui retrace l’histoire de ce petit trésor charentais.

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Eglise de Rozet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr

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English : Spéctacle son et lumière Histoire de Rauzet Journées Européennes du Patrimoine

Come and experience this evening sound and light show projected onto the walls of the beautifully restored Grandmontaine Church, which traces the history of this little gem in the Charente.

L’événement Spéctacle son et lumière Histoire de Rauzet Journées Européennes du Patrimoine Combiers a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme du Sud Charente