Combiers

Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine

6 route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Profitez d’une visite libre ou guidée pour admirer la restitution du sol de l’église, récemment rénové (2024) en pierres de Luget.

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6 route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr

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English : Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine

Take a guided or self-guided tour to admire the recently renovated (2024) Luget stone church floor.

L’événement Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente