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Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine Combiers

Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine Combiers samedi 19 septembre 2026.

Adresse : 6 route de Rozet

Ville : 16320 Combiers

Département : Charente

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Combiers

Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine

6 route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Profitez d’une visite libre ou guidée pour admirer la restitution du sol de l’église, récemment rénové (2024) en pierres de Luget.
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6 route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03  asegr@combiers.fr

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English : Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine

Take a guided or self-guided tour to admire the recently renovated (2024) Luget stone church floor.

L’événement Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente

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