Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine Combiers
Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine Combiers samedi 19 septembre 2026.
Combiers
Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine
6 route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Profitez d’une visite libre ou guidée pour admirer la restitution du sol de l’église, récemment rénové (2024) en pierres de Luget.
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6 route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English : Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine
Take a guided or self-guided tour to admire the recently renovated (2024) Luget stone church floor.
L’événement Eglise Grandmontaine de Rauzet visites guidées Journées Européennes du Patrimoine Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente
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