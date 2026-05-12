Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa Prieuré de Rauzet Combiers
Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa Prieuré de Rauzet Combiers vendredi 26 juin 2026.
Combiers
Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Exposition vente avec objet en tissu, porcelaine peintes, tableaux, bijoux, objets divers… Les œuvres réalisées sont offertes par des artistes bénévoles et vendues au profit des malades du cancer. Démonstrations de peinture sur porcelaine.
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 19 07 01 asegr@combiers.fr
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English :
Exhibition and sale of fabric objects, painted porcelain, paintings, jewelry, various objects? The works are donated by volunteer artists and sold for the benefit of cancer patients. Porcelain painting demonstrations.
L’événement Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente
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