Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa Prieuré de Rauzet Combiers

Combiers

Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Exposition vente avec objet en tissu, porcelaine peintes, tableaux, bijoux, objets divers… Les œuvres réalisées sont offertes par des artistes bénévoles et vendues au profit des malades du cancer. Démonstrations de peinture sur porcelaine.

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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 19 07 01 asegr@combiers.fr

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English :

Exhibition and sale of fabric objects, painted porcelain, paintings, jewelry, various objects? The works are donated by volunteer artists and sold for the benefit of cancer patients. Porcelain painting demonstrations.

L’événement Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente