Exposition photo Promenade aux lavoirs Prieuré de Rauzet Combiers
Exposition photo Promenade aux lavoirs Prieuré de Rauzet Combiers samedi 13 juin 2026.
Combiers
Exposition photo Promenade aux lavoirs
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Regards sur l’eau lavoirs, rivières et mémoires.
Exposition photo de Julien Clapot promenades au lavoirs
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English :
Regards sur l’eau: lavoirs, rivers and memories.
Photo exhibition by Julien Clapot: promenades au lavoirs
L’événement Exposition photo Promenade aux lavoirs Combiers a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Sud Charente
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