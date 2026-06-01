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Exposition photo Promenade aux lavoirs Prieuré de Rauzet Combiers

Exposition photo Promenade aux lavoirs Prieuré de Rauzet Combiers samedi 13 juin 2026.

Lieu : Prieuré de Rauzet

Adresse : 6 Route de Rozet

Ville : 16320 Combiers

Département : Charente

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Combiers

Exposition photo Promenade aux lavoirs

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Regards sur l’eau lavoirs, rivières et mémoires.
Exposition photo de Julien Clapot promenades au lavoirs
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03  asegr@combiers.fr

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English :

Regards sur l’eau: lavoirs, rivers and memories.
Photo exhibition by Julien Clapot: promenades au lavoirs

L’événement Exposition photo Promenade aux lavoirs Combiers a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme du Sud Charente

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