Journée Patrimoine de Pays randonnée Prieuré de Rauzet Combiers

Combiers

Journée Patrimoine de Pays randonnée

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre des journées patrimoine de Pays, venez participer à une randonnée Tours et détours” au départ de l’église de Rozet jusqu’ au parc du Chateau de Combiers à la Rochebeaucourt.

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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr

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English :

As part of the Journées Patrimoine de Pays (local heritage days), join us for a Tours et détours? hike from Rozet church to the Chateau de Combiers park in La Rochebeaucourt.

L’événement Journée Patrimoine de Pays randonnée Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente