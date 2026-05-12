Journée Patrimoine de Pays randonnée Prieuré de Rauzet Combiers
Journée Patrimoine de Pays randonnée Prieuré de Rauzet Combiers samedi 27 juin 2026.
Combiers
Journée Patrimoine de Pays randonnée
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre des journées patrimoine de Pays, venez participer à une randonnée Tours et détours” au départ de l’église de Rozet jusqu’ au parc du Chateau de Combiers à la Rochebeaucourt.
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English :
As part of the Journées Patrimoine de Pays (local heritage days), join us for a Tours et détours? hike from Rozet church to the Chateau de Combiers park in La Rochebeaucourt.
L’événement Journée Patrimoine de Pays randonnée Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente
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