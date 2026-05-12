Concert de musique méditerranéenne Prieuré de Rauzet Combiers
Concert de musique méditerranéenne Prieuré de Rauzet Combiers dimanche 12 juillet 2026.
Combiers
Concert de musique méditerranéenne
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert de musique méditerranéenne par Abaji.
.
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mediterranean music concert by Abaji.
L’événement Concert de musique méditerranéenne Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Combiers (Charente)
- Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert Prieuré de Rauzet Combiers 23 mai 2026
- Concert BITCHEBI Prieuré de Rauzet Combiers 23 mai 2026
- Exposition et conférences sur l’eau Prieuré de Rauzet Combiers 13 juin 2026
- Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa Prieuré de Rauzet Combiers 26 juin 2026
- Concert commenté de violon virtuose Prieuré de Rauzet Combiers 24 juillet 2026