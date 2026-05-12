Concert de Harpe par Dimitri Boekhoorn Prieuré de Rauzet Combiers
Concert de Harpe par Dimitri Boekhoorn Prieuré de Rauzet Combiers samedi 22 août 2026.
Combiers
Concert de Harpe par Dimitri Boekhoorn
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Concert de Harpe par Dimitri Boekhoorn.
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English :
Harp concert by Dimitri Boekhoorn.
L’événement Concert de Harpe par Dimitri Boekhoorn Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente
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