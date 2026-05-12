Concert commenté de violon virtuose Prieuré de Rauzet Combiers

Combiers

Concert commenté de violon virtuose

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert commenté de violon virtuose par Natacha Triadou.

.

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert with commentary by Natacha Triadou.

L’événement Concert commenté de violon virtuose Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente