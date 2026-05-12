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Concert commenté de violon virtuose Prieuré de Rauzet Combiers

Concert commenté de violon virtuose Prieuré de Rauzet Combiers vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Prieuré de Rauzet

Adresse : 6 Route de Rozet

Ville : 16320 Combiers

Département : Charente

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Combiers

Concert commenté de violon virtuose

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert commenté de violon virtuose par Natacha Triadou.
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03  asegr@combiers.fr

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English :

Concert with commentary by Natacha Triadou.

L’événement Concert commenté de violon virtuose Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente

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