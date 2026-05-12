Concert commenté de violon virtuose Prieuré de Rauzet Combiers
Concert commenté de violon virtuose Prieuré de Rauzet Combiers vendredi 24 juillet 2026.
Combiers
Concert commenté de violon virtuose
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert commenté de violon virtuose par Natacha Triadou.
.
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert with commentary by Natacha Triadou.
L’événement Concert commenté de violon virtuose Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Combiers (Charente)
- Journée verte de Rozet troc aux plantes, repas et concert Prieuré de Rauzet Combiers 23 mai 2026
- Concert BITCHEBI Prieuré de Rauzet Combiers 23 mai 2026
- Exposition et conférences sur l’eau Prieuré de Rauzet Combiers 13 juin 2026
- Exposition vente Au profit de Fleur d’Isa Prieuré de Rauzet Combiers 26 juin 2026
- Concert de musique méditerranéenne Prieuré de Rauzet Combiers 12 juillet 2026