Vide grenier au prieuré de Rauzet Prieuré de Rauzet Combiers
Vide grenier au prieuré de Rauzet Prieuré de Rauzet Combiers dimanche 27 septembre 2026.
Combiers
Vide grenier au prieuré de Rauzet
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide grenier.
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English :
Flea market.
L’événement Vide grenier au prieuré de Rauzet Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente