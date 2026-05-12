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Vide grenier au prieuré de Rauzet Prieuré de Rauzet Combiers

Vide grenier au prieuré de Rauzet Prieuré de Rauzet Combiers dimanche 27 septembre 2026.

Lieu : Prieuré de Rauzet

Adresse : 6 Route de Rozet

Ville : 16320 Combiers

Département : Charente

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Combiers

Vide grenier au prieuré de Rauzet

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Vide grenier.
  .

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03  asegr@combiers.fr

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English :

Flea market.

L’événement Vide grenier au prieuré de Rauzet Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente

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