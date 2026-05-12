Exposition et conférences sur l’eau Prieuré de Rauzet Combiers

Combiers

Exposition et conférences sur l’eau

Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Regards sur l’eau lavoirs, rivières et mémoires.

Exposition photo de Julien Clapot promenades au lavoirs et à 15h conférence sur l’eau.

Voir programme en image pour connaitre la thématique des conférences.

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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr

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English :

Regards sur l’eau: lavoirs, rivers and memories.

Photo exhibition by Julien Clapot: promenades au lavoirs and 3pm lecture on water.

See program in images for conference themes.

L’événement Exposition et conférences sur l’eau Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente