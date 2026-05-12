Exposition et conférences sur l’eau Prieuré de Rauzet Combiers
Exposition et conférences sur l’eau Prieuré de Rauzet Combiers samedi 13 juin 2026.
Combiers
Exposition et conférences sur l’eau
Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Regards sur l’eau lavoirs, rivières et mémoires.
Exposition photo de Julien Clapot promenades au lavoirs et à 15h conférence sur l’eau.
Voir programme en image pour connaitre la thématique des conférences.
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Prieuré de Rauzet 6 Route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 10 77 03 asegr@combiers.fr
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English :
Regards sur l’eau: lavoirs, rivers and memories.
Photo exhibition by Julien Clapot: promenades au lavoirs and 3pm lecture on water.
See program in images for conference themes.
L’événement Exposition et conférences sur l’eau Combiers a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Sud Charente