Spectacle son et lumière Once Upon a Night Colmar
mercredi 25 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Spectacle son et lumière Once Upon a Night
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-25 16:00:00
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-11-25 2026-12-26 2027-01-02
NOUVEAUTÉ 2026
Afin de marquer la période du marché de Noël de Colmar, le spectacle son et lumière Once Upon a Night investit le cloître du musée Unterlinden.
A la tombée de la nuit, franchissez les portes du musée et venez découvrir une création originale qui vous plongera dans un univers créatif exceptionnel.
Cette expérience immersive d’une dizaine de minutes vous réservera de nombreuses surprises une architecture qui s’anime, des œuvres d’art emblématiques du musée qui prennent vie, des animations colorées et dynamiques… pour vous permettre de (re)découvrir de manière innovante le Musée Unterlinden.
En famille, en couple ou en groupe, ce spectacle « son et lumière » vous fera vivre un extraordinaire voyage au cœur des collections du Musée Unterlinden !
Accès à partir de 16h00 au musée ainsi qu’au spectacle « Once Upon a Night »
Le billet est valable pour toutes les séances de la journée choisie Nous vous recommandons néanmoins de vous présenter 5 minutes avant le début du dernier spectacle pour pouvoir l’admirer dans son intégralité. .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
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English :
L’événement Spectacle son et lumière Once Upon a Night Colmar a été mis à jour le 2026-07-02 par Musée Colmar Musée Unterlinden
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