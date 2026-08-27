Spectacle Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama Médiathèque Elsa Triolet Salle Jean-Vilar Aytré

Informations pratiques

Aytré

Spectacle Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama

Médiathèque Elsa Triolet Salle Jean-Vilar 12b Rue de La Gare Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 18:00:00

fin : 2026-12-11 19:00:00

Date(s) :

2026-12-11

Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama par Marie-Ange Frey et Christine Merville.

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Médiathèque Elsa Triolet Salle Jean-Vilar 12b Rue de La Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 45

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English :

Childhood Memories: Christmas Eve in Pajamas by Marie-Ange Frey and Christine Merville.

L’événement Spectacle Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama Aytré a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle