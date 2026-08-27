Spectacle Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama Médiathèque Elsa Triolet Salle Jean-Vilar Aytré
vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque Elsa Triolet Salle Jean-Vilar · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Spectacle Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama
Médiathèque Elsa Triolet Salle Jean-Vilar 12b Rue de La Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:00:00
fin : 2026-12-11 19:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama par Marie-Ange Frey et Christine Merville.
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Médiathèque Elsa Triolet Salle Jean-Vilar 12b Rue de La Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 45
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English :
Childhood Memories: Christmas Eve in Pajamas by Marie-Ange Frey and Christine Merville.
L’événement Spectacle Souvenirs d’enfance, veillée de Noël en pyjama Aytré a été mis à jour le 2026-08-27 par Nous La Rochelle
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