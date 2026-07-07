Informations pratiques

Agon-Coutainville

Spectacle Splash

Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Spectacle Splash — Compagnie Jam Shenanigans

Place du Passous, à Agon-Coutainville, la Compagnie Jam Shenanigans plonge le public dans un univers circassien comiquement absurde avec Splash. Au cœur du spectacle, une piscine remplie de 25 000 balles, point de départ d’un festin de jonglerie où les activités aquatiques revisitées deviennent prétexte à manipulation d’objets, théâtre physique et illusions visuelles, le tout servi avec une généreuse dose d’humour et de bêtises. Une invitation à lâcher prise et à célébrer la beauté de l’imaginaire, en contrepoids joyeux à l’agitation du monde.

Rendez-vous à 16h, place du Passous à Agon-Coutainville. .

Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Spectacle Splash

L’événement Spectacle Splash Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-07-03 par Coutances Tourisme