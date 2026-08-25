Spectacle Stéréo Vulcani Salle Alain Parisot Vesoul
samedi 27 mars 2027 · Salle Alain Parisot · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Spectacle Stéréo Vulcani
Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-27 20:30:00
fin : 2027-03-27
Date(s) :
2027-03-27
Dans un cocon confortable, le public embarque pour un voyage sonore et visuel au cœur des troubles psychiques. Les trois artistes de la collective bisontine Fléchir le vide en avant mêlent musiques électroniques, récits et témoignages pour explorer les fragilités mentales et la perception du réel. Inspiré du lichen Stéréo Vulcani, symbole de résistance et de renaissance après une éruption, ce spectacle sensoriel mêle concert, récit, conte et performance pour une douce traversée entre les mondes. .
Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Spectacle Stéréo Vulcani Vesoul a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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