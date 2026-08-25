Spectacle Stéréo Vulcani Salle Alain Parisot Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Spectacle Stéréo Vulcani

Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-27 20:30:00

fin : 2027-03-27

Date(s) :

2027-03-27

Dans un cocon confortable, le public embarque pour un voyage sonore et visuel au cœur des troubles psychiques. Les trois artistes de la collective bisontine Fléchir le vide en avant mêlent musiques électroniques, récits et témoignages pour explorer les fragilités mentales et la perception du réel. Inspiré du lichen Stéréo Vulcani, symbole de résistance et de renaissance après une éruption, ce spectacle sensoriel mêle concert, récit, conte et performance pour une douce traversée entre les mondes. .

Salle Alain Parisot 27 Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle Stéréo Vulcani Vesoul a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)