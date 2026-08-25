Grand Déballage Vesoul
samedi 5 septembre 2026 · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Grand Déballage
Centre-ville Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Grand déballage de vos commerçants organisé par la CIAPV le samedi 5 septembre, découvrez les produits des commerçants locaux. Plusieurs animations gratuites entre expositions de voitures de collections, des structures gonflables, un T-Rex géant et un sculpteur de ballon ! .
Centre-ville Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Grand Déballage
L’événement Grand Déballage Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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