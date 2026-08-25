UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vesoul

Grand Déballage Vesoul

samedi 5 septembre 2026 · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Centre-ville
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Grand Déballage

Centre-ville Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Grand déballage de vos commerçants organisé par la CIAPV le samedi 5 septembre, découvrez les produits des commerçants locaux. Plusieurs animations gratuites entre expositions de voitures de collections, des structures gonflables, un T-Rex géant et un sculpteur de ballon !   .

Centre-ville Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand Déballage

L’événement Grand Déballage Vesoul a été mis à jour le 2026-08-21 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)