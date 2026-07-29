Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul
samedi 12 septembre 2026 · Jardin Anglais et Monuments des Allées · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Libération de Vesoul
Jardin Anglais et Monuments des Allées 2 Rue Pierre de Coubertin Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 22:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Libération de Vesoul. Célébration au Jardin Anglais et au Monument des Allées. Bal populaire à l’esplanade du Lac. Feu d’artifice au lac de Vesoul-Vaivre. .
Jardin Anglais et Monuments des Allées 2 Rue Pierre de Coubertin Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Libération de Vesoul
L’événement Libération de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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