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AGENDA · Vesoul

Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul

samedi 12 septembre 2026 · Jardin Anglais et Monuments des Allées · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Jardin Anglais et Monuments des Allées
Adresse
2 Rue Pierre de Coubertin
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Libération de Vesoul

Jardin Anglais et Monuments des Allées 2 Rue Pierre de Coubertin Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Libération de Vesoul. Célébration au Jardin Anglais et au Monument des Allées. Bal populaire à l’esplanade du Lac. Feu d’artifice au lac de Vesoul-Vaivre.   .

Jardin Anglais et Monuments des Allées 2 Rue Pierre de Coubertin Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Libération de Vesoul

L’événement Libération de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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