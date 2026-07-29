Libération de Vesoul Jardin Anglais et Monuments des Allées Vesoul

samedi 12 septembre 2026 · Jardin Anglais et Monuments des Allées · Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Libération de Vesoul

Jardin Anglais et Monuments des Allées 2 Rue Pierre de Coubertin Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Libération de Vesoul. Célébration au Jardin Anglais et au Monument des Allées. Bal populaire à l’esplanade du Lac. Feu d’artifice au lac de Vesoul-Vaivre. .

Jardin Anglais et Monuments des Allées 2 Rue Pierre de Coubertin Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Libération de Vesoul

L’événement Libération de Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL