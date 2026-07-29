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AGENDA · Vesoul

Les petits explorateurs Vieux Vesoul Place de l’église Saint Georges Vesoul

mercredi 29 juillet 2026 · Place de l'église Saint Georges · Vesoul

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Place de l'église Saint Georges
Adresse
8 Rue du Presbytère
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Les petits explorateurs Vieux Vesoul

Place de l’église Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12

Les petits explorateurs Vieux Vesoul. Une visite ludique pour découvrir le centre ancien de Vesoul jeux, observations et petites missions au fil des rues. Accompagnateur obligatoire.   .

Place de l’église Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English : Les petits explorateurs Vieux Vesoul

L’événement Les petits explorateurs Vieux Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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