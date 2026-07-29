Les petits explorateurs Vieux Vesoul Place de l’église Saint Georges Vesoul
mercredi 29 juillet 2026 · Place de l'église Saint Georges · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Les petits explorateurs Vieux Vesoul
Place de l’église Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Les petits explorateurs Vieux Vesoul. Une visite ludique pour découvrir le centre ancien de Vesoul jeux, observations et petites missions au fil des rues. Accompagnateur obligatoire. .
Place de l’église Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Les petits explorateurs Vieux Vesoul
L’événement Les petits explorateurs Vieux Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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