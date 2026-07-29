Les petits explorateurs Vieux Vesoul Place de l’église Saint Georges Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Les petits explorateurs Vieux Vesoul

Place de l’église Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Les petits explorateurs Vieux Vesoul. Une visite ludique pour découvrir le centre ancien de Vesoul jeux, observations et petites missions au fil des rues. Accompagnateur obligatoire. .

Place de l’église Saint Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English : Les petits explorateurs Vieux Vesoul

L’événement Les petits explorateurs Vieux Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-22 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL