Boire et manger à Vesoul Devant l’église Saint-Georges Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Boire et manger à Vesoul

Devant l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-10

Boire et Manger à Vesoul. Visite d’un célèbre quartier vésulien sur le thème boire et manger, découverte de la ville et de son histoire suivie d’une dégustation de produits du terroir. .

Devant l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English :

L’événement Boire et manger à Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL