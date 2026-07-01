Boire et manger à Vesoul Devant l’église Saint-Georges Vesoul
jeudi 30 juillet 2026 · Devant l'église Saint-Georges · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Boire et manger à Vesoul
Devant l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-10
Boire et Manger à Vesoul. Visite d’un célèbre quartier vésulien sur le thème boire et manger, découverte de la ville et de son histoire suivie d’une dégustation de produits du terroir. .
Devant l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English :
L’événement Boire et manger à Vesoul Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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