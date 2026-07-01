Vesoul à l’heure du marché Devant l’église Saint-Georges Vesoul
jeudi 23 juillet 2026 · Devant l'église Saint-Georges · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Vesoul à l’heure du marché
Devant l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Vesoul à l’heure du marché. Venez découvrir les histoires des marchés et des foires à Vesoul. .
Devant l’église Saint-Georges 8 Rue du Presbytère Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English :
L’événement Vesoul à l’heure du marché Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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