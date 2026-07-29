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AGENDA · Vesoul

Exposition Renaissance Maison du tourisme Vesoul

dimanche 2 août 2026 · Maison du tourisme · Vesoul

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Maison du tourisme
Adresse
15 Rue Roger Salengro
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Exposition Renaissance

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Exposition Renaissance. Acrylique et dessins. Figuratif et abstrait.   .

Maison du tourisme 15 Rue Roger Salengro Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English : Exposition Renaissance

L’événement Exposition Renaissance Vesoul a été mis à jour le 2026-07-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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