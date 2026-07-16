Exposition de peinture Chapelle de l’Hôtel de Ville Vesoul
samedi 1 août 2026 · Chapelle de l'Hôtel de Ville · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Exposition de peinture
Chapelle de l’Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Exposition de peinture de Frederic Segogne. Frederic Segogne est un artiste peintre de Montcey. Ses œuvres représentent la vie d’un oiseau qui est né en 2017 et depuis il parcourt ses toiles et raconte des histoires. Un atelier sera réalisé au milieu de l’exposition, les enfants sont les bienvenus afin de les initier à la peinture. .
Chapelle de l’Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 87 02 87
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English : Exposition de peinture
L’événement Exposition de peinture Vesoul a été mis à jour le 2026-07-16 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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