Exposition de peinture Chapelle de l’Hôtel de Ville Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Exposition de peinture

Chapelle de l’Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition de peinture de Frederic Segogne. Frederic Segogne est un artiste peintre de Montcey. Ses œuvres représentent la vie d’un oiseau qui est né en 2017 et depuis il parcourt ses toiles et raconte des histoires. Un atelier sera réalisé au milieu de l’exposition, les enfants sont les bienvenus afin de les initier à la peinture. .

Chapelle de l’Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 87 02 87

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Vesoul a été mis à jour le 2026-07-16 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL