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AGENDA · Vesoul

Exposition de peinture Chapelle de l’Hôtel de Ville Vesoul

samedi 1 août 2026 · Chapelle de l'Hôtel de Ville · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Chapelle de l'Hôtel de Ville
Adresse
58 Rue Paul Morel
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Vesoul

Exposition de peinture

Chapelle de l’Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Exposition de peinture de Frederic Segogne. Frederic Segogne est un artiste peintre de Montcey. Ses œuvres représentent la vie d’un oiseau qui est né en 2017 et depuis il parcourt ses toiles et raconte des histoires. Un atelier sera réalisé au milieu de l’exposition, les enfants sont les bienvenus afin de les initier à la peinture.   .

Chapelle de l’Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 87 02 87 

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English : Exposition de peinture

L’événement Exposition de peinture Vesoul a été mis à jour le 2026-07-16 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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