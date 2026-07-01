Visite guidée du Castrum Vésulium à la Motte Porte Haute Vesoul
mercredi 22 juillet 2026 · Porte Haute · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Visite guidée du Castrum Vésulium à la Motte
Porte Haute Parking Julien Grujard (au pied de la Motte) Vesoul Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Visite guidée du Castrum Vésulium à la Motte. Une escapade commentée par Christine mêlant nature et histoire pour prendre un peu de hauteur sur Vesoul et ses environs ! Buvette sur place. .
Porte Haute Parking Julien Grujard (au pied de la Motte) Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English :
L’événement Visite guidée du Castrum Vésulium à la Motte Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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