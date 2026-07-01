Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite Espace et Théâtre François-Villon Vesoul
jeudi 16 juillet 2026 · Espace et Théâtre François-Villon · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite
Espace et Théâtre François-Villon 1B Cours François Villon Vesoul Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite. Venez nombreux afin de découvrir ces représentations et de plongez dans ces univers dansants ! .
Espace et Théâtre François-Villon 1B Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English :
L’événement Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
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