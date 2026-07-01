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AGENDA · Vesoul

Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite Espace et Théâtre François-Villon Vesoul

jeudi 16 juillet 2026 · Espace et Théâtre François-Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Espace et Théâtre François-Villon
Adresse
1B Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif

Vesoul

Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite

Espace et Théâtre François-Villon 1B Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite. Venez nombreux afin de découvrir ces représentations et de plongez dans ces univers dansants !   .

Espace et Théâtre François-Villon 1B Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English :

L’événement Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

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