Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite Espace et Théâtre François-Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite

Espace et Théâtre François-Villon 1B Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite. Venez nombreux afin de découvrir ces représentations et de plongez dans ces univers dansants ! .

Espace et Théâtre François-Villon 1B Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

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English :

L’événement Opéra d’été ballets Balanchine/Béjart/Pite Vesoul a été mis à jour le 2026-07-04 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL